POL-HR: Homberg: Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Homberg (ots) - Homberg Brand in einem Mehrfamilienhaus Brandmeldezeit: 11.09.2018, 13:18 Uhr Heute Mittag wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Burkhardtweg 8 gemeldet. Der Brand solle sich im 3. Obergeschoss befinden. Polizei und Feuerwehr wurden umgehend verständigt. Durch die Einsatzkräfte wurde der Brand in einer Wohnung im 3. Obergeschoss ausgemacht. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile komplett gelöscht. Personen wurden, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nicht verletzt. Die Brandermittler der Homberger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort übernommen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

