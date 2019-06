Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fußgängerin leicht verletzt

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 17 Uhr, befuhr eine 49-jährige Soesterin mit ihrem Fahrrad den Gehweg des Paradieser Weges in Richtung Innenstadt. Der Gehweg ist in diesem Bereich für Fahrradfahrer freigegeben. Eine 77-jährige Soesterin unterhielt sich zu diesem Zeitpunkt an einer Grundstücksausfahrt mit einer Bekannten und trat für die Fahrradfahrerin unvermittelt auf den Gehweg. Obwohl die Radfahrerin sofort bremste konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 77-Jährige fiel auf den Boden und verletzte sich hierbei leicht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell