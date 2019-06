Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verletzter aufgrund eines Raubes?

Lippstadt (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 04.45 Uhr, wurde die Polizei auf einen augenscheinlich verletzten Mann durch eine Zeugin hingewiesen, der an der Salzkottener Straße in Lippstadt angetroffen werden konnte. Eine Verständigung mit dem 20-jährigen Rumänen war hauptsächlich durch Gesten möglich, da er kein Deutsch sprach. Der alkoholisierte Mann hatte in der Handinnenfläche mehrere Schnitt-/Stichverletzungen, einen Bluterguss und verschmutzte Kleidung. Aus seinen Gesten konnte vermutet werden, dass er sich die Verletzungen beim Überklettern eines Stacheldrahtes zugezogen haben könnte. Hintergrund der weiteren Verletzungen könnte ein Raub zu seinem Nachteil sein, den ein Bekannter von ihm begangen hat. Hierbei ist ihm vermutlich sein Handy entwendet worden. Der 20-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei erhofft sich mit einem Dolmetscher im Rahmen der weiteren Vernehmungen den Sachverhalt aufklären zu können. (reh)

