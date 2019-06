Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Räuberischer Diebstahl in der Kaiserstraße

Bad Sassendorf (ots)

Ein unbekannter Täter hielt sich am Dienstag mehrfach in der Tourist-Info in der Kaiserstraße in Bad Sassendorf auf. Gegen 17.10 Uhr konnte er die dortige Bargeldkasse öffnen und Teile des Geldes an sich nehmen. Eine 55-jährige Mitarbeiterin schrie den Tatverdächtigen an, wobei dieser die Flucht in die Fußgängerzone antrat. Zuvor schubste er die Mitarbeiterin jedoch so stark, dass sie hinfiel und sich verletzte. Sie wurde anschließend leichtverletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. Der Mann wird beschrieben als zirka 30 bis 40 Jahre alt, schätzungsweise 180 cm lang, bräunliche Hautfarbe. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Kappe, ein dunkles Oberteil, eine ¾ lange Hose und dunkle Turnschuhe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

