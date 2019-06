Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht Am Mondschein

Lippstadt (ots)

Am Dienstagabend, zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen braunen VW Passat auf dem Supermarktparkplatz Am Mondschein. Bei seiner Rückkehr stellte er Kratzspuren an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich mittlerweile entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Sachschaden am Passat wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

