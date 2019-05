Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18./19.05.19) wurde im Marienhofweg in eine Werkstatt eingebrochen, welche sich hinter einem Einfamilienhaus befindet. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so Zutritt ins Innere der Werkstatträume. Entwendet wurde hochwertiges elektronisches Werkzeug (hauptsächlich der Marke "Makita"), sowie ein kleiner Tresor mit einer geringen Summe Bargeld. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat im Bereich Marienhofweg auffälliger Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell