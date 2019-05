Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Illegale Autorennen in Husum? Polizei warnt vor Gefahren illegaler Autorennen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Husum (ots)

Am späten Freitagabend (17.05.19) kontrollierte das Polizeiautobahnrevier Nord - Fachdienst Husum - mit Beamten des Polizeireviers Husum und dem Zoll mehrere Autofahrer in der Dockkoogstraße in Husum. Anlass waren Beschwerden und Hinweise aus der Bevölkerung zu illegal veranstalteten Autorennen, die offensichtlich in diesem Bereich ohne behördliche Genehmigung durch eine immer größer werdende Szene veranstaltet werden. Es wird vermutet, dass man sich einen rechtsfreien Raum im öffentlichen Verkehrsraum schaffen möchte, um sich in Geschwindigkeit/Beschleunigung mit anderen zu messen und das Fahrverhalten seines Fahrzeuges auszuprobieren. Eine zunehmende Feststellung an Gummiabrieb auf den Fahrbahnen bestätigte den Beamten ebenfalls ein entsprechendes Fahrverhalten. Eine verstärkte Bestreifung der Polizei in diesem Bereich wurde von der Bevölkerung wahrgenommen, jedoch schien die Szene darauf gut vorbereitet zu sein, denn während der Bestreifung verhielten sich die Autofahrer mit ihren PS-starken Fahrzeugen zurückhaltend. An die überwiegend sehr jungen Fahrer wendete sich deshalb die Polizei daher durch eine sogenannte "Gefährderansprache" am vergangenen Freitagabend. Die Beamten erläuterten den jungen Autofahrern den Straftatbestand eines illegal durchgeführten Autorennens im öffentlichen Verkehrsraum und wiesen zusätzlich auf die durch Raser verursachten schweren Verkehrsunfälle hin. Erwähnung fand auch, dass eine festgestellte Vermüllung durch Fastfood-Verpackungsmaterialien im Bereich der Dockkoogstraße im Gegensatz zu einem verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt steht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell