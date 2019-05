Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Kfz-Einbrecher festgenommen, Täter in Haft

Flensburg, Harrislee, Glücksburg (ots)

Im Zeitraum von Oktober 2018 bis Mai 2019 kam es im Stadtgebiet Flensburg, sowie in Glücksburg und Harrislee zu einer Häufung von Autoaufbrüchen. Dabei wurden zumeist Handtaschen und Mobiltelefone entwendet.

Am gestrigen Abend (16.05.19) entschied sich eine Polizeistreife des 1.Polizeirevieres im Frösleer Weg zu einer Kontrolle eines 46-jährigen Mannes, der den Beamten als PKW-Einbrecher hinlänglich bekannt ist und der wegen solcher Taten bis Oktober 2018 in Haft verbrachte. Der Mann flüchtete mit seinem Fahrrad, konnte aber wenig später von den Beamten in der Apenrader Straße festgestellt werden. Zeitgleich ging ein Hinweis eines soeben begangenen PKW-Aufbruchs in der Süderstraße in Harrislee ein. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde die Durchsuchung der Wohnung des 46-Jährigen angeordnet. Insgesamt konnte in der Wohnung Diebesgut festgestellt werden, welches vier PKW-Einbrüchen in den letzten vier Wochen zugeordnet werden konnte. Der 46-Jährige wurde festgenommen und dem Gewahrsam des 1. Polizeirevieres zugeführt. Am Freitagvormittag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob dem 46-Jährigen weitere Einbrüche in PKW in dem o.g. Zeitraum zugeordnet werden können.

