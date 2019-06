Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mit dem Fahrrad gegen Laternenpfosten gefahren

Lippstadt (ots)

Vermutlich mit leichten Verletzungen wurde am Mittwochmorgen ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Lippstadt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der junge Lippstädter befuhr, gegen 8.50 Uhr, ohne Fahrradhelm, zuvor den Radweg der Stirper Straße in Richtung Udener Straße, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und gegen eine Straßenlaterne prallte. Durch den Zusammenstoß fiel er hin und verletzte sich vermutlich nur leicht. Das Fahrradschloss des Rades löste sich hierbei vom Rad ab und wurde gegen einen vorbeifahrenden Wagen geschleudert, der hierdurch leicht beschädigt wurde. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell