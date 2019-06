Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kotflügel beschädigt und abgehauen

Lippstadt (ots)

Einen eingedrückten und zerkratzten Kotflügel fand am Mittwochmittag, gegen 13.15 Uhr, eine Frau aus Anröchte an ihrem im Hasenfang in Lippstadt geparkten, roten Mazda MX 5 vor. Sie hatte den Wagen dort unbeschädigt morgens, gegen 7.45 Uhr, abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

