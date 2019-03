Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radschrauben an Rettungswagen gelockert

Hattingen (ots)

Nach einem Einsatz in der Straße am Hagen stellte die Besatzung eines Rettungswagens am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, ein lautes Klackern bei der Einsatzfahrt fest. Bei einer Nachschau auf der Feuerwache Hattingen stellten sie fest, dass alle sechs Radschrauben eines Hinterreifens gelöst wurden. Der Rettungswagen war für 20 Minuten in der Straße Am Hagen im Einsatz. Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweise können an die Telefonnummer 02324-91666000 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

