Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Zeuge findet verunfallten Pkw im Graben- Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 26.09.2019, erhielt die Polizei Wilhelmshaven gegen 05:08 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall. Der mitteilende Zeuge habe auf der Oldenburger Straße in Höhe Ebkeriege einen stark beschädigten Pkw in dem dortigen Graben vorgefunden. Auf der Fahrbahn befanden sich diverse Trümmerteile. Insassen konnten nicht angetroffen werden. Die Beamten stellten das verunfallte Fahrzeug sowie auf dem Grünstreifen ein aus dem Boden entrissenes Betonfundament samt Mast und Hinweisschilder fest. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter der Marke Peugeot mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Duisburg. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamte eine männliche Person nahe eines in der Ebkeriege befindlichen Hotels antreffen, die starke Gesichtsverletzungen aufwies. Der 28-Jährige Mann aus Essen gab nach erfolgter Belehrung an, Beifahrer in dem verunfallten Fahrzeug gewesen zu sein. Fahrer sei eine ihm flüchtig bekannte Person gewesen, zu der er keine weiteren Angaben angeben könne. Der 28-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Wilhelmshaven verbracht und neben einer Blutprobe wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg auf Anordnung des Amtsgerichts Oldenburg eine DNA-Probe entnommen. Die weiteren Umstände des Unfalles sind bislang nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

