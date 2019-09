Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Wilhelmshaven - 24-Jährige leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 25.09.2019, ereignete sich gegen 07:55 Uhr in der Bismarkstraße in Höhe des Mühlenweges ein Verkehrsunfall, bei dem eine 24-Jährige Fahrerin eines Pkw leichte Verletzungen erlitt. Die 24-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bismarkstraße in westliche Richtung und musste ihr Fahrzeug in Höhe des Mühlenweges verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 40-Jährige Pkw- Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den Pkw der 24-Jährigen auf, die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

