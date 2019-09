Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zigarettenautomat im Kreuzweg angegangen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 13.09. und 16.09.2019 einen Zigarettenautomaten im Kreuzweg in Höhe der Hausnummer 10 aufzuhebeln. Der Automat wurde erheblich beschädigt, sodass von einer längeren Verweildauer der Täter am Tatort auszugehen ist. Täterhinweise konnten im Rahmen der bisherigen Ermittlungen nicht erlangt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise angeben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Wilhelmshaven-Fedderwardergroden unter der Rufnummer 04421 953-242 in Verbindung zu setzen.

