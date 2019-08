Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein im Auto unterwegs

Neuss (ots)

Ein Zeuge meldete am Dienstagmittag (20.08.) über Polizeinotruf einen auffälligen Autofahrer im Bereich Grüner Weg. Gegen 11:30 Uhr soll ein Mann mit einem Kleinwagen in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Kölner Straße unterwegs gewesen sein. An einer Apotheke habe der Autofahrer angehalten, sei stark schwankend aus dem Wagen gestiegen und nach einem dortigen Einkauf weiter gefahren. Polizeibeamte konnten den Wagen schließlich in unmittelbarer Nähe antreffen.

Bei der anschließenden Kontrolle war den Beamten schnell klar, dass der über 50-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest bestätigte die Wahrnehmungen der Polizisten. Der Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen. Das Ergebnis wird zeigen, ob sich der Verdacht gerichtsverwertbar bestätigt. Der Führerschein konnte dem über 50-Jährigen nicht abgenommen werden - er besitzt keinen.

Zudem stellten die Ordnungshüter neben einem Schlagring, auch etwas Haschisch und eine Feinwaage sicher. Auf den Neusser kommt ein Strafverfahren nach dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetz zu. Außerdem muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell