Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Spiegel an zwei Fahrzeugen abgetreten

Germersheim (ots)

Zu zwei beschädigten Außenspiegeln kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße "Am alten Bahnhof" in Germersheim. Ein unbekannter Täter hatte die Außenspiegel an zwei geparkten Fahrzeugen abgetreten und hierdurch einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

