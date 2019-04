Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geparktes Fahrzeug gestreift und weitergefahren

Germersheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 2500 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer am Freitag auf dem Parkplatz in der Mittelstraße in Germersheim. Der unbekannte Unfallverursacher streifte in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 13:40 Uhr ein auf dem Parkplatz abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

