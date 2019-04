Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Germersheim (ots)

Mit künstlichem Urin versuchte ein 19 jähriger Autofahrer am Freitagabend in einer Verkehrskontrolle den Drogenvortest zu verfälschen. Das mit insgesamt fünf jungen Männern besetzte Auto war um 23:30 Uhr in der Straße "An Fronte Karl" einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Nachdem bei dem Fahrer Auffälligkeiten durch die Beamten festgestellt wurden, sollte ein Drogenvortest durchgeführt werden. Dem geschulten Auge des eingesetzten Beamten entging hierbei jedoch nicht, dass der 19 Jährige den in der Unterhose mitgeführten künstlichen Urin abgab. Einen ordnungsgemäß durchgeführten Vortest verweigerte der Fahrer, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde bei der Durchsuchung des Fahrzeugs eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Dies konnte einem der Mitfahrer zugeordnet werden, gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

