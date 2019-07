Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch befuhr gegen 11:20 Uhr ein 62jähriger Verkehrsteilnehmer die Darmstädter Straße. An der Kreuzung Darmstädter Straße/Horebstraße, die rechts vor links geregelt ist, kollidierte er mit seinem A-Klasse-Mercedes mit einem von rechts kommenden VW Polo. Dessen 70jährige Fahrerin wurde hierbei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

