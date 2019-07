Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Arbeitsunfall

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 10:10 Uhr im Karl-Rheinwald-Ring bei der Demontage eines Baukrans zu einem tragischen Arbeitsunfall. Gerade in dem Augenblick, in dem der 17jährige Sohn des Kranführers unter dem Kran hindurchlief, um eine Metallstütze an Ort und Stelle zu bringen, riss ein Hubseil des Krans. Vermutlich aufgrund dieses Umstandes sackte der Kran circa einen Meter ab. Hierbei wurde der junge Mann an Kopf und Hals getroffen und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Homburg verbracht. Zur Klärung der genauen Unglücksursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell