Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am 10.07.2019 zwischen 16:00 Uhr und 16:25 Uhr entweder auf dem ALDI-Parkplatz am Hilgardcenter oder auf dem REWE-Parkplatz im Etzelweg mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten weinrot-metallic-farbenen Toyota-Verso und verursachte dabei einen Fremdschaden an der rechten hinteren Stoßfängerkante und am rechten Rücklicht in Höhe von ca. 3.000 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die im Tatzeitraum am 10. Juli zwischen 16:00 Uhr und 16:25 Uhr entweder auf dem Parkplatz am Hilgardcenter oder auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes im Etzelweg entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

