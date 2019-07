Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallbeteiligter Fußgänger flüchtet

Zweibrücken (ots)

Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht nach einem Fußgänger, der im Verdacht steht, am 10.07.2019 gegen 15:15 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und danach geflüchtet zu sein, obwohl er wissen musste, dass er als Unfallverursacher die Pflicht hatte, am Unfallort zu bleiben. Der unbekannte Mann soll zur Unfallzeit bei Rotlicht über die Fußgängerfurt am Beginn der Lützelstraße gegangen sein, obwohl zu diesem Zeitpunkt ein Fahrschüler im Ausbildungsfahrzeug einer Fahrschule bei Grünlicht von der Fruchtmarkstraße kommend nach links die Lützelstraße abbog. Als der Fahrschulwagen abgebremst wurde, fuhr eine nachfolgende 32-jährige Pkw-Fahrerin auf diese auf. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Der Fußgänger entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er soll mittleren Alters, mittelgroß und leicht korpulent sein. Bekleidet war er mit einer Blue-Jeans und rotem T-Shirt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls, die Angaben zur Person des geflüchteten Fußgängers machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell