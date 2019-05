Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlaue Elmsteinerin fällt nicht auf Enkeltrick herein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.05.19 wurde in der Mittagszeit eine 86-jährige Emlsteinerin von einer männlichen Person angerufen. Diese gab sich als ihr Enkel aus und gab an dringend 5000 Euro Bargeld zu benötigen. Da der Dame dies komisch vorkam fragte sie die männliche Stimme einfach nach dem Geburtsdatum seiner Mutter. Hierauf wurde durch den Anrufer das Gespräch beendet.

Die Polizei Neustadt warnt vor solchen Anrufern. Sprechen Sie mit ihren älteren Familienmitgliedern, Nachbarn und Freunden, damit diese ebenso umsichtig reagieren, wie die Dame aus Elmstein. Weitere Informationen zum Thema Enkeltrick finden sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

