Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 3 Fahrräder gestohlen

Haßloch (ots)

Am Montag, 06.05., in der Zeit zwischen 07.30 und 15.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter zu den Fahrradständern auf dem Bahnhofsvorplatz in Haßloch. Im Anschluss trennten sie die Ringschlösser durch, mit denen die Fahrräder angeschlossen waren, und entwendeten 3 Fahrräder im Gesamtwert von ca. 1.600 Euro. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet evtl. Zeugen der Diebstähle sowie Personen, die in diesem Zusammenhang Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

