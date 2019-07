Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Aufgrund eines Atemalkoholwertes von 0,98 Promille musste gegen einen 61-jährigen Pkw-Fahrer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Dem Mann droht neben einer Geldbuße in Höhe von 500 EUR auch ein einmonatiges Fahrverbot. Der 61-Jährige war am 09.07.2019 gegen 23:00 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Saarlandstraße von der Polizei kontrolliert worden.

