Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung im Schulhof

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurden in der Schulstraße im Bereich des Schulhofes der Grundschule Ruhbank mehrere Gegenstände sowie ein Geräteschuppen von unbekannten Tätern beschädigt. Unter anderem wurde das Dach des Schuppens teilweise abgedeckt. Die Ziegel wurden vom Dach in den Schulhof geworfen. Des Weiteren wurde vor der Schule ein Halteverbotsschild umgedrückt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht genau beziffert werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

