Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beziehungsstreit in Fischbach eskaliert.....

Fischbach bei Dahn (ots)

Am 08.07.2019, 12:45 h musste eine Streife hiesiger Polizeiinspektion in Fischbach/Dahn einschreiten, da Nachbarn lautstarke Streitigkeiten aus einer Wohnung in der Ortsmitte gemeldet hatten. Die Feststellungen vor Ort ergaben, dass es zwischen einer 33-jährigen Frau und ihrem 38-jährigen Lebensgefährten gerade zu wechselseitigen Körperverletzungen sowie Sachbeschädigungen gekommen war. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann der Wohnung verwiesen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell