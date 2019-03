Polizei Düren

POL-DN: Begehrtes Diebesgut: Werkzeug

Düren/Kreuzau (ots)

Sowohl aus einem Rohbau als auch aus einem Baucontainer wurden am zurückliegenden Wochenende Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen.

Zwischen Samstagmittag, 13:00 Uhr, und Montagmorgen suchten bislang unbekannte Täter ein im Bau befindliches Wohnhaus an der Dürener Straße in Kreuzau auf. Sie öffneten gewaltsam eine Zugangstür sowie eine weitere Metalltür im Objekt und vergriffen sich an dahinter gelagerten Baumaschinen.

Ähnliche Beute machten Einbrecher, die sich im gleichen Zeitraum an einem Baucontainer in der Dürener Heinrich-Dauer-Straße zu schaffen machten. Sie brachen dessen Schlösser auf und nahmen einige darin aufbewahrten Werkzeuge an sich. Nicht alle Geräte nahmen der oder die Täter bei ihrer Flucht vom Tatort allerdings mit, einige Werkzeuge ließen sie vor dem Container liegen.

An beiden Tatorten wurde durch die Kriminalpolizei eine Spurensuche durchgeführt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen

