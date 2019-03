Polizei Düren

POL-DN: 62-Jähriger aus Inden/Lamersdorf vermisst - Hinweise erbeten!

Bild-Infos

Download

Inden (ots)

Seit Montag wird aus einem Seniorenheim in Inden/Lamersdorf ein 62 Jahre alter Mann vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Bei dem Vermissten handelt es sich um Herrn Gerhard Stenzel. Dieser bewohnt die Einrichtung in Lamerdorf und leidet an einer Krankheit, die demenzähnliche Symptome hervorruft. Herr Stenzel ist örtlich und räumlich nicht orientiert und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Sollte diese Einnahme nicht erfolgen, kann dies epileptische Anfälle auslösen. Trotz seines Krankheitsbildes erweckt der Vermisste auf den ersten Blick nicht den Eindruck, hilfsbedürftig zu sein.

Die Suche nach Herrn Stenzel, die unter anderem unter Zuhilfenahme eines Hubschraubers, eines Pesonensuchhundes sowie eines Mantrailer-Hundes erfolgte, führte bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Allerdings ergaben sich Hinweise darauf, dass Herr Stenzel sich im Bereich des Kreisverkehrs an der L 241/Mittelstraße in Inden/Lamersdorf aufgehalten hat. Es ist durchaus denkbar, dass er von dort in einem Fahrzeug mitgenommen wurde.

Herr Stenzel ist 172 cm groß und hat eine kräftige Statur. Er hat kurzes grau-braunes Haar und trägt einen grauen Vollbart. Zuletzt wurde er am Montagmittag gegen 14:00 Uhr gesehen. Zu dieser Zeit war er bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem roten Pullover mit blauem Kragen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: wo wurde der Vermisste gesehen? Wer kann Angaben zum seinem Aufenthaltsort machen oder hat ihn möglicherweise auf sein Bitten hin mitgenommen? Hinweise jeglicher Art werden an die Notrufnummer 110 erbeten!

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell