Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diesel abgepumpt

Northeim (ots)

B 241 in Höhe Lichtenborn - In der Nacht zum Donnerstag, 28.03.2019

LICHTENBORN (fal) - Die Nacht zum Donnerstag verbrachte ein Kraftfahrer aus dem Sauerland in der Schlafkabine seines Sattelschleppers auf dem Parkplatz an der B 241 in Höhe Lichtenborn. Während der 45-Jährige schlief, brachen Unbekannte den Tankdeckel an seiner Zugmaschine auf und pumpten rund 350 l Dieselkraftstoff ab. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die Hardegser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die in der Nacht zum Donnerstag auf dem Parkplatz an der B 241 zwischen Ellierode und Goseplack etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05505-2323 mit der Hardegser Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell