Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Großbundenbach (ots)

Am 08.07.2019 zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Hauptstraße am Anwesen Nr. 12 vermutlich beim Rangieren das Hoftor. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 EUR zu kümmern. Hinweise auf den Flüchtigen liegen nicht vor. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

