Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben/Schlägerei

Pirmasens (ots)

Am Sonntag kam es gegen 06:00 Uhr in Rodalben in der Hauptstraße vor einer Gaststätte zu körperlichen Auseinandersetzungen zweier alkoholisierter Gruppen von insgesamt sieben Männern und einer Frau im Alter zwischen 17 und 25 Jahren. Vier junge Männer trugen leichte Verletzungen davon. Da auch Pfefferspray zum Einsatz kam und ein Fahrrad beschädigt wurde, wird neben einfacher Körperverletzung auch wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Beide Gruppen machten unterschiedliche Angaben zum Hergang. Zeugen die im Zusammenhang mit der Schlägerei Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

