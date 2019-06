Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkende Autos aufeinander geschoben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Im Bereich KL-Erfenbach ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer zwei Autos aufeinander geschoben hat. Offenbar hatte sich der Mann ans Steuer seines Toyota Auris gesetzt, obwohl er sich nicht richtig wohl fühlte. Unterwegs verlor der 76-Jährige dann in der Rotenbergstraße die Kontrolle über seinen Wagen und krachte auf einen Toyota Yaris, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stand. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne gedrückt und prallte auf den davor geparkten VW Passat.

Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt; die beiden Toyotas waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Der Unfallfahrer machte auf die Polizeibeamten vor Ort einen verwirrten Eindruck und klagte über Schwindel. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell