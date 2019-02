Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Flächenbrand in Lannesdorf

Bonn-Lannesdorf, Scheerenbergweg, 17.02.2019, 15:30 Uhr In Lannesdorf kam es im Bereich des Scheerenbergweges an sechs Stellen zu kleinen Flächenbränden. Zur Brandbekämpfung mussten mehrere Löschfahrzeuge eingesetzt werden. Außerdem wurden weitere Einheiten in einen Bereitstellungsraum in der Nähe der Einsatzstelle verlegt da eine weitere Ausbreitung zu befürchten war. Dazu zählte auch ein Abrollbehälter mit großem Löschwasservorrat. Im Einsatz waren der B-Dienst, Löschfahrzeuge der Feuerwache 1, 2 und 3 und der Löscheinheiten Lannesdorf und Mehlem der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 35 Einsatzkräften.

