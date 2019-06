Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Biker bremst und stürzt

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich beim Bremsen hat ein Motorradfahrer am Sonntagabend in der Mainzer Straße die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist gestürzt. Der 61-Jährige zog sich einen Beinbruch sowie Schürfwunden an Armen und Gesicht zu. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 61-Jährige mit seiner Harley Davidson von der Donnersberger Straße kommend stadteinwärts, als in Höhe eines Burger-Lokals der vorausfahrende Pkw verkehrsbedingt bremste. Der Biker erkannte die Situation offenbar zu spät, bremste dann sehr stark und verlor daraufhin die Kontrolle.

Das Motorrad wurde bei dem Sturz beschädigt; die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die sich um die Reinigung der Fahrbahn kümmerte. | cri

