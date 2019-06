Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schuh als "Waffe" benutzt

Kaiserslautern (ots)

Blutig ist ein Streit unter Frauen am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt ausgegangen. Nach den bisherigen Ermittlungen waren sich kurz vor 6 Uhr in der Marktstraße zwei 29 und 30 Jahre alte Frauen in die Haare geraten. Als es zu einem gegenseitigen Geschubse kam, ging eine Zeugin dazwischen, um zu schlichten - dabei wurde die 31-Jährige selbst zum Opfer, denn die 29-jährige Frau schlug mit einem Schuh auf sie ein, wodurch die Zeugin eine Platzwunde am Kopf erlitt. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Eine weitere Zeugin, die den Streit als Zuschauerin noch "anfeuerte", trat barfuß in eine Glasscherbe und zog sich eine Schnittwunde an der Fußsohle zu. Die 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Auch die 29-jährige Beteiligte ließ sich ihre Schürfwunde am Finger vom Rettungsdienst behandeln.

Die Ermittlungen zur genauen Klärung der Abläufe dauern an. Die 29-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen. | cri

