Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweimal beim Ausparken Hintermann beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Ausparken scheint nicht die Stärke eines 40-jährigen Mannes aus dem Landkreis zu sein. Am Samstagabend richtete er gleich zweimal Sachschaden an - kurioserweise zweimal an derselben Stelle und am selben Auto.

Kurz nach 18 Uhr verständigte der 40-Jährige die Polizei, weil ihm in der Eisenbahnstraße ein Malheur passiert war: Beim Versuch, aus einer Parklücke am Fahrbahnrand herauszukommen, war der Mann mit der Anhängerkupplung seines Dacia Lodgy gegen den hinter ihm parkenden BMW gestoßen. Der Dacia blieb unversehrt, am BMW entstand allerdings leichter Sachschaden.

Nachdem die Streife vor Ort den Unfall aufgenommen hatte und gerade wieder abgerückt war, wollte der 40-Jährige ebenfalls den Heimweg antreten - doch dabei passierte ihm das gleiche Missgeschick erneut: Wieder stieß er mit der Anhängerkupplung gegen den BMW. Diesmal traf er den Hintermann an einer anderen Stelle, so dass weiterer Sachschaden entstand.

Die Streife kehrte um und nahm auch den zweiten Unfall auf... | cri

