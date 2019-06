Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Handy-Raub Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Handy-Raub auf einem Parkdeck in der Zollamtstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall liegt zwar schon ein paar Tage zurück, die Ermittler erhoffen sich dennoch Hinweise von Passanten, die sich ebenfalls auf dem Parkdeck aufgehalten haben und Hinweise auf die Tätergruppe geben können.

Das Opfer des Handy-Raubs, ein 20-jähriger Mann aus Niedersachsen, war am 17. Mai mit Freunden in die Westpfalz gereist, weil sie sich am nächsten Tag das Fußballspiel des 1.FCK gegen den SV Meppen anschauen wollten. Nach ihrer Ankunft in Kaiserslautern besuchte die Gruppe aus Niedersachsen eine Disco in der Zollamtstraße.

Der 20-Jährige blieb länger als seine Freunde und verließ das Lokal alleine zwischen 3.30 und 4.30 Uhr. Auf dem Parkdeck begegnete er nach eigener Aussage einer Gruppe mit ungefähr 12 Unbekannten; Diese hätten ihn zunächst ausgelacht, dann sei er von etwa vier Personen gewaltsam festgehalten worden, während andere aus der Gruppe sein Handy und sein Bargeld aus der Hosentasche zogen. Anschließend machte sich die Gruppe aus dem Staub.

Aus Angst wehrte sich der 20-Jährige nicht, protestierte aber - wie er selbst sagt - lautstark. Anschließend irrte er ziellos in der Stadt umher, bis er am Davenportplatz auf eine Passantin traf und diese ansprach. Die Frau verständigte dann die Polizei.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen, das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte ermittelt wegen Raubes. Da das Opfer die Täter nicht beschreiben konnte, sind die Ermittler auf Hinweise von Zeugen angewiesen und fragen deshalb: Wer hat sich in der fraglichen Nacht vom 17. auf den 18. Mai ebenfalls in der Disco, beziehungsweise zwischen 3.30 und 4.30 Uhr auf dem Parkdeck aufgehalten und konnte den Vorfall eventuell beobachten? Jeder Hinweis kann wichtig sein! Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. | cri

