Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheit im Verkehr

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei verständigt und Hinweise auf eine betrunkene Autofahrerin im Bereich Hilgardring in Kaiserslautern gegeben. Daraufhin fuhr die Polizei zur Halteranschrift und konnte hier besagtes Fahrzeug auf einem Parkplatz feststellen. Die Frau saß noch am Steuer. Kurz bevor die Streifenbesatzung Kontakt mit der Frau aufnehmen konnte, legte sie den Rückwärtsgang ein und versuchte auszuparken. Hierbei stieß sie gegen einen anderen geparkten PKW und konnte so endgültig gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest bei der 45-jährigen Frau ergab einen Wert von 2,21 Promille.

