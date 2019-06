Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Steinewerfer

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am frühen Samstagmorgen befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Alsenzstraße in Enkenbach-Alsenborn. Hier hielt sie zunächst an, um ihren Fahrgast aussteigen zu lassen. Nachdem die Frau gerade wieder angefahren war, flog plötzlich ein Stein über eine angrenzende Gartenmauer und traf den PKW der Frau. Daraufhin hielt sie wieder an, stieg aus und begutachtete den Schaden. Plötzlich flog erneut ein Stein über die Mauer und traf die Frau am Kopf. Glücklicherweise wurde sie hierbei jedoch nicht verletzt. Täterhinweise konnten durch die Polizei nicht erlangt werden.

