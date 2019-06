Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit im Stadtpark

Kaiserslautern (ots)

Am späten Freitagabend kam es im Stadtpark in Kaiserslautern zu Streitigkeiten zwischen einer 5-köpfigen, 17-21-jährigen, Personengruppe. Auslöser hierfür war das Verschwinden der Zugtickets, mit welchen die Gruppe nach Hause fahren wollte. Im Verlaufe des Streits schlug eine 21-jährge Frau ihrer 19-jährigen Bekannten derart hart auf den Brustkorb, dass diese in Atemnot geriet. Die Geschädigte wurde im Anschluss vorsorglich ins Krankenhaus Kaiserslautern verbracht.

