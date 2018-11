POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Idar-Oberstein (ots) - Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Dienstag, 27.11.2018, 17.30 Uhr und Donnerstag, 28.11.2018, 07.45 Uhr, zunächst durch Aufschneiden eines Maschendrahtzaunelements auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Max-Planck-Straße in Idar-Oberstein. Nachdem die Täter eine Außentür zu einem Werkstattanbau aufgehebelt hatten, scheiterten sie an einer massiven Stahlaußentür, die zum eigentlichen Werkstattgebäude führt. Durch die Täter wurde kein Diebesgut mitgenommen, obwohl sich in dem Anbau eine Reihe von Arbeitsmaschinen befanden. Die Sachschadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 338

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781/56867-0

Telefax 06781/56867-209

kiidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell