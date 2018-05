BPOLI S: Mutmaßliche Graffitisprayer vorläufig festgenommen

Heilbronn (ots) - Beamte der Bundes- und Landespolizei haben am Montagmorgen (30.04.2018) gegen 02.45 Uhr im Heilbronner Hauptbahnhof zwei Männer im Alter von 24 und 32 Jahren vorläufig festgenommen. Die beiden niederländischen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, zusammen mit zwei bislang unbekannten Tätern, kurz zuvor einen abgestellten Zug mit Graffiti besprüht zu haben. Die eingesetzten Beamten fanden in Tatortnähe diverse Beweismittel auf und stellten diese anschließend sicher. Durch den Vorfall war der Hauptbahnhof in der Zeit von 02.35 Uhr bis 03.55 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.100,-EUR. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden mutmaßlichen Täter wieder auf freien Fuß gesetzt.

