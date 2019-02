Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Brand eines Elektro-Rollers (Scooter) in einer Halle

57537 Wissen, Holschbach 1 (ots)

Ein weiteres Mal musste die Feuerwehr Wissen am Mo., 25.02.2019, gegen 18:00 Uhr, zu einem angeblichen Hallenbrand ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein in der Halle abgestellter Elektro- Roller (Scooter) aus ungeklärter Ursache in Brand geraten war. An der Hallendecke entstand ebenfalls leichter Sachschaden. Das Feuer konnte vor Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend durch den Eigentümer selbst abgelöscht werden.

