Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Brand von 4 Heuballen

57587 Birken-Honigsessen, Schützenkamp (ots)

Am Mo., 25.02.2019, gegen 15:40 Uhr, bemerkte der 41-jährige Eigentümer eines landwirtschaftlichen Hofes außerhalb der Ortslage von Birken-Honigsessen, dass 4 vor dem Anwesen gelagerte Heurundballen in Brand geraten waren. Er verständigte sofort die Feuerwehr und zog mit einem Frontlader die 4 brennenden Heuballen auseinander. Die Feuerwehr Wissen konnte den Brand schnell ablöschen. Die Brandursache ist ungeklärt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150,-EUR.

