Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Straße des Wissener Jahrmarkts (ots)

Eine 56-jährige Fahrzeugführerin hatte am Mo., 25.02.2019, in der Zeit von 12:00 - 13:05 Uhr, ihren Pkw Opel Zafira auf dem Parkplatz hinter der Westerwaldbank (Straße des Wissener Jahrmarktes) in einer Parktasche neben den Behindertenparkplätzen abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam war an der Windschutzscheibe ein Zettel befestigt mit dem Hinweis, dass ihr Pkw gegen 12.15 von einem anderen Pkw beschädigt wurde. Das Kennzeichen wurde ebenfalls angegeben. Beim Fahrzeugführer soll es sich um einen männlichen Fahrer mit hellen Haaren handeln. Dessen Fahrzeug sei rückwärts gegen den Pkw der 56-Jährigen gefahren. Am Opel Zafira entstand ein Schaden von ca. 500,-EUR. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der namentlich nicht bekannte Unfallzeuge wird gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



