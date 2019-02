Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Unfallbeteiligtes Kind gesucht

Betzdorf (ots)

Möglicherweise wurde bei einem Vorfall am Sonntagabend in der Herdorfer Schneiderstraße ein Kind verletzt. Eine 21-Jährige hatte mit ihrem Pkw die Schneiderstraße in Richtung Neunkirchen befahren. Zwischen geparkten Pkws sei ein Junge auf die Fahrbahn gerannt. Die 21-Jährige sei ausgewichen und der Junge habe sich an dem Kotflügel des Pkw abgestützt. Hierbei sei der Junge auch zu Fall gekommen. Als die 21-Jährige sich nach dem Befinden des Jungen erkundigte, habe dieser gesagt es ginge ihm gut und sei weggelaufen. Es soll sich um einen etwa 8-Jährigen Jungen mit blonden Haaren und Brille gehandelt haben. Die Eltern des Jungen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. An dem Pkw der 21-Jährigen ist kein Sachschaden entstanden.

