POL-KA: (CW) Wildberg- Umgeworfenes Motorrad prallt auf Auto

Wildberg (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag haben Unbekannte ein auf einem Stellplatz in der Sulzer Straße stehendes Motorrad umgeworfen, das auf ein davor geparktes Auto fiel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass das Motorrad absichtlich umgeworfen wurde, da in derselben Nacht auch einige Bio Mülleimer auf der Straße landeten. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Wildberg, Telefon 07054 5136, erbeten.

