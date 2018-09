POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, zwischen 19:45 und 23:00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Bäckerei in der Bleichstraße in Pforzheim. Entwendet wurden Zigaretten, Alkohol und mehrere hundert Euro Bargeld. Die Täter flüchteten vermutlich über eine Hintertür und hinterließen keinerlei Verwüstung.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd gerne telefonisch unter 07231/186 - 3311 entgegen.

