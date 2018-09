POL-KA: (PF) Pforzheim - Überholmanöver mit Motorrad endet tödlich

Pforzheim (ots) - Sein Überholmanöver kostete am frühen Donnerstagabend einen 22-jährigen Motorradfahrer das Leben. Der junge Mann aus dem westlichen Enzkreis war um 17:50 Uhr mit seiner Honda CBR 1000 RR auf der Neuen Buckenbergauffahrt vom Kreisverkehr Graf-Leutrum-Straße in Richtung Kanzlerstraße in Pforzheim unterwegs. Auf der abschüssigen Fahrbahn überholte er auf gerade Strecke mehrere vorausfahrende Fahrzeuge, als er wohl zu spät auf einen entgegenkommenden DB A-Klasse reagierte, der von einer 65-jährigen Frau aus Pforzheim gelenkt wurde. Der Motorradfahrer bremste noch sehr stark ab, wobei nach Zeugenaussagen sein Hinterrad von der Fahrbahn abhob und somit die Maschine nicht mehr lenkbar war. Er stürzte, rutschte auf die Gegenfahrbahn, wurde von der entgegenkommenden A-Klasse überrollt und kam unter dem Auto zum Liegen. Das Motorrad des Unfallverursachers schlitterte noch rund 70 Meter auf der Fahrbahn bergabwärts. Zur Bergung des Motorradfahrers mußte die Feuerwehr den Pkw anheben. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der verursachte Gesamtschaden beträgt rund 9.000 Euro. Die Neue Buckenbergauffahrt mußte für rund zwei Stunden voll gesperrt werden - eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehren Pforzheim und Eutingen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 27 Kräften im Einsatz. Das DRK bestritt den Rettungseinsatz mit einem Notarzt und drei Rettungswagen. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Sachbearbeitung des Verkehrsunfalls übernommen und bittet weitere Zeugen, sich telefonisch unter (07231) 186-4100 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell